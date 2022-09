Values vermietet 630 m² im Rheinischen Palais Düsseldorf

Values Real Estate hat rund 630 m² an die Salesfive GmbH im Rheinischen Palais in der Breiten Straße in Düsseldorf vermietet. Das Beratungsunternehmen zieht innerhalb Düsseldorfs voraussichtlich zum 1. Januar 2023 in das repräsentative Gebäude „Breite Straße 27“ im Central Business District um. Eigentümer des Rheinischen Palais ist der Konzern Versicherungskammer. Savills war bei der Vermietung vermittelnd und beratend für den Mieter tätig.

.

„Unternehmen suchen im ´war for talents´ nach zentral gelegenen Standorten in einem hochwertigen urbanen Umfeld, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze bieten zu können. Der aktuelle Vermietungserfolg bestätigt unsere Ankaufsstrategie, nach der wir für unsere Investoren Trophys bzw. hochwertige Objekte in den spezifischen Bestlagen sichern“, sagt Bogac Kesikbiyk, Head of Asset Management der Values Prime Locations.



Das Rheinische Palais ist Bestandteil eines Immobilienportfolios im Wert von über 300 Millionen Euro, das Values seit 2017 für die Versicherungskammer aufgebaut hat. Schwerpunkt sind Immobilien in den Top-7-Städten aus den Bereichen Büro und Einzelhandel.