Values und Blackbear verkaufen Bürogebäude an Stadt Düsseldorf

Values und Blackbear haben ein Bürogebäude aus dem in 2023 erworbenen Strike-Portfolio [wir berichteten] in Düsseldorf an die Stadt veräußert. Die Immobilie soll zu einer Unterkunft für wohnungslose Menschen umgenutzt werden. Drei weitere Objekte aus dem Portfolio befinden sich noch im aktiven Asset Management des Joint Ventures.

.

Das insgesamt sechsgeschossige, im Ortsteil Golzheim gelegene Gebäude „Füllenbachstraße 8“ liegt etwa zwei Kilometer nördlich der Innenstadt und verfügt über rund 2.500 m² Mietfläche. Die Stadt Düsseldorf plant, eine Unterkunft für wohnungslose Menschen durch Umnutzung der Büroimmobilie in Eigenregie zu schaffen. Values erwarb das Objekt im Rahmen des Strike-Portfolio-Ankaufs mit seinem Joint-Venture-Partner Blackbear Real Estate vor rund zweieinhalb Jahren.



„Mit dem Strike-Portfolio verfolgen wir zwei Ansätze: Neben dem aktiven Management unserer Objekte nehmen wir auch sich bietende Verkaufschancen in den jeweiligen Teilmärkten wahr, die sich aus portfoliostrategischen Überlegungen heraus ergeben“, sagt Nicky Georg Kisitzky, Managing Partner bei Values Real Estate.



„Wir bedanken uns für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den beteiligten Ämtern der Landeshauptstadt. Zudem freuen wir uns, dass wir mit dieser Transaktion den Plan der Landeshauptstadt Düsseldorf unterstützen können, möglichst vielen wohnungslosen Menschen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt kaum Chancen haben, eine angemessene Unterkunft zu ermöglichen“, erklärt Uwe Willer, geschäftsführender Gesellschafter bei Blackbear Real Estate.



Bei der Büroimmobilie in Düsseldorf handelt es sich bereits um die vierte verkaufte Immobilie aus dem Strike-Portfolio nach dem Ankauf durch Values und Blackbear Anfang des Jahres 2023 [wir berichteten]. Die anderen drei veräußerten Objekte sind die Immobilien in der Luisenstraße 9 in Düsseldorf [wir berichteten], am Aliceplatz 10 in Offenbach und am Niederwall 37–39 / Marktstraße 1 in Bielefeld [wir berichteten]. Auf sie entfallen nochmals weitere 12.500 m² Mietfläche.



Drei weitere Objekte befinden sich noch im ursprünglich angekauften Strike-Portfolio – davon zwei in Düsseldorf und eines in Nürnberg. Alle drei befinden sich im aktiven Asset Management des Joint Ventures.