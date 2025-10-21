Values übernimmt Management des John Jahr Hauses Berlin

Ab Januar 2026 übernimmt Values Real Estate das Property Management des John Jahr Hauses in Berlin. Der gemischt genutzte Gebäudekomplex an der Kurfürstenstraße umfasst rund 22.000 m² Bruttogrundfläche (BGF) und bleibt langfristig im Bestand der Jahr-Gruppe. Der Investor befindet sich mit der Projektentwicklung aktuell auf der Zielgeraden. Im März feierten die Beteiligten mit zahlreichen Gästen das Richtfest [wir berichteten].

