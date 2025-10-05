Forward Deal mit Merz Objektbau
Values startet für Wohnfonds mit Ankauf in Heidenheim
Mit dem Spezialfonds Impact Living investiert Values Real Estate gezielt in geförderten Wohnraum. Den Auftakt macht ein nachhaltiges Wohnquartier in Heidenheim, das von der Merz Objektbau realisiert wird. Weitere Projekte in Süddeutschland mit insgesamt 600 Wohnungen sind laut des Assetmanagers bereits in Vorbereitung.
Bei dem Erstinvestment handelt es sich um eine Projektentwicklung am Kleebühlweg in Heidenheim-Nord, die im Rahmen eines Forward-Deals erworben wurde. Das Quartier wird im Energieeffizienzstandard KfW 40 errichtet. In Heidenheim kommt zudem eine Holz-Hybrid-Bauweise zum Einsatz. Das Quartier mit insgesamt 4.380 m² Mietfläche besteht aus 61 Ein- bis Fünf-Raumwohnungen mit ebenso vielen Stellplätzen. Im Fokus stehen Mieterinnen und Mieter der Mittelschicht mit Wohnberechtigungsschein, die aufgrund der vorherrschenden Wohnungsknappheit keinen einfachen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben. Mit Fertigstellung im zweiten Quartal 2026 wird der Neubau in den neuen Fonds Values Impact Living für geförderten Wohnraum eingebracht.
„Bezahlbarer Wohnraum ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. Hierfür bieten wir ein wirtschaftlich attraktives Investmentprodukt für institutionelle Investoren an. Zudem weist es wegen der überwiegend zum Einsatz kommenden seriellen Bauweise in Holz-Hybrid, der Nutzung regenerativer Energien und dem hohen Energieeffizienzstandard einen sehr starken ESG-Impact auf – sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht. Der Values Impact Living ist in hohem Maße taxonomie-konform“, sagt Thilo Wagner, Managing Partner von Values Real Estate.
Mit dem Values Impact Living legt Values Real Estate den ersten institutionellen Fonds in der Assetklasse Wohnen auf. Das Unternehmen verfügt über jahrelange Erfahrung im Management von Wohnimmobilien. Zum Bestand zählen Portfolios in Deutschland und Österreich.
Der neu aufgelegte Spezial-AIF nach Artikel 9 mit dem Risikoprofil Core strebt ein Zielvolumen von 300 Millionen Euro bei einem Eigenkapitalanteil von rund 150 Millionen Euro an. Der Fonds befindet sich weiterhin in der Platzierung. Values kalkuliert die IRR-Gesamtrendite mit über sieben Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von zehn Jahren mit Verlängerungsoption.
Ein erster Pool von Investoren besteht aus Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Mit dem bereitgestellten Eigenkapital und Förderzuschüssen der Landesbanken in Baden-Württemberg und Bayern sowie zinsgünstigen Krediten der KfW können nach Heidenheim die nächsten Projekte in den beiden süddeutschen Bundesländern angekauft werden. Eine entsprechende Investment-Pipeline steht bereits; die nächsten Kaufverträge können in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Values plant mit rund 200 Millionen Euro Investmentmitteln für rund zehn Projektentwicklungen mit insgesamt 600 Wohnungen.
„Wir sind aktiv auf der Suche nach Projekten mit einem sehr hohen Anteil an gefördertem Wohnen. Dafür nehmen wir Standorte in Städten Süddeutschlands mit mehr als 30.000 Einwohnern in den Fokus, die einen hohen Nachfrageüberhang bei Wohnungen verzeichnen. Ebenso kommen gut angebundene Stadtteillagen von Großstädten bzw. Ballungsräumen in Frage“, sagt Georg Ritgen, Head of Transaction bei Values Real Estate.
Durch die Nutzung verschiedener Förderinstrumente auf Bundes- und Landesebene kann ein Mietpreis angeboten werden, der um 40 Prozent unter der örtlichen Vergleichsmiete liegt. Beim Projekt in Heidenheim beträgt die Einstiegsmiete für Wohnungen mit eingebauter Küche 8,50 Euro/m². Die Wohnungen weisen gute Ausstattungsmerkmale auf. So verfügt jede Einheit über einen großzügigen Balkon bzw. eine entsprechende Terrasse sowie Einbauküchen. Zudem werden alle Wohnungen barrierefrei errichtet.