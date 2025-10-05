Values startet für Wohnfonds mit Ankauf in Heidenheim

Mit dem Spezialfonds Impact Living investiert Values Real Estate gezielt in geförderten Wohnraum. Den Auftakt macht ein nachhaltiges Wohnquartier in Heidenheim, das von der Merz Objektbau realisiert wird. Weitere Projekte in Süddeutschland mit insgesamt 600 Wohnungen sind laut des Assetmanagers bereits in Vorbereitung.

