Values schnappt sich ehemalige RTL-Zentrale

Für seinen Fonds Values Public Sector hat sich der Assetmanager die ehemalige RTL-Zentrale mit rund 20.000 m² Mietfläche im Stadtteil Junkersdorf gesichert. Das Gebäude beherbergt mit dem Ordnungsamt Köln und der Deutschen Knochenmark­spenderdatei (DKMS) zwei bonitätsstarke Mieter.

