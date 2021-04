Values erwirbt 15 Kitas für neuen Fonds

Der neue Values Daycare Invest ist bereits der zweite institutionelle Fonds im Segment „Soziale Infrastruktur“, den das Unternehmen innerhalb weniger Monate auflegt. Der neue Fonds investiert bundesweit in Kindertagesstätten und hat sich bereits ein aus 15 Kitas bestehendes Startportfolio gesichert. Das Zielfondsvolumen liegt bei 150 Millionen Euro.

.

Von den erworbenen Objekten sind vier bereits fertiggestellt. Die elf Verbleibenden sollen noch in diesem Jahr in den Betrieb gehen. Verkäufer der Kitas ist die Signa KidInvest Management GmbH. Das Startportfolio verteilt sich auf Bremen mit einer Kita, Hamburg mit vier, und auf Nordrhein-Westfalen mit zehn Kitas, darunter Standorte in Köln, Essen, Düsseldorf, Duisburg und Bielefeld. Die Objekte generieren über 80 Prozent der Einnahmen aus den Mieterträgen der Kitas. Der Rest verteilt sich auf Wohnen und Gewerbe. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit der Objekte (WALT) liegt bei rund 20 Jahren.



Der Values Daycare Invest mit dem Risikoprofil Core hat Standorte in urbanen Ober- und Mittelzentren der jeweiligen spezifischen Bestlagen im Fokus. Als Mikrostandorte werden insbesondere mischgenutzte Wohnquartiere, die auch Nahversorgung bieten und über eine gute ÖPNV-Anbindung verfügen, bevorzugt. Mit den ersten 40 Millionen Euro Eigenkapital sind bereits mehrere Sparkassen als Investoren engagiert. Das Zielvolumen des Values Daycare Invest liegt bei insgesamt 150 Millionen Euro.



„Die Kinderbetreuung besitzt einen hohen gesellschaftlichen und familien­politischen Stellenwert. Eine stetig steigende Nachfrage nach Kindertages­ein­richtungen trifft heute auf ein knappes Angebot. Daher wird es in den kommenden Jahren weitere zahlreiche Projektentwicklungen in diesem Bereich in ganz Deutschland geben“, sagt Dr. Henning Klöppelt, CIO der Values Real Estate-Unternehmensgruppe und ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Fonds einen Beitrag zur Stärkung der sozialen Infrastruktur im Bereich der Kinder­betreuung leisten können. Für unsere Investoren bedeutet dies zudem ein auf ESG-Impact ausgerichtetes Investment mit langfristig stabilen Ausschüttungs­renditen“.



Erst im vergangenen Herbst hat Values Real Estate mit dem Values Health Invest einen Fonds mit dem Fokus auf Ärztehäuser und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) aufgelegt und erste Objekte angekauft [wir berichteten]. „Investitionen in soziale Infrastruktur gehören zu den strategischen Wachstumspfaden der Values-Gruppe. Wir spüren hier eine enorme Nachfrage im institutionellen Bereich“, so Dr. Carsten Fischer, CEO und Mitbegründer der Values Real-Estate-Unternehmensgruppe.



Für Values Real Estate waren die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek und Acht+ Baumanagement beratend tätig.