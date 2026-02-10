Values Real Estate erwirbt Riedinger Center in Bayreuth

Das in 2024 sanierte Riedinger Center in Bayreuth wechselt den Eigentümer und wird Teil eines Individualmandates von Values Real Estate für eine große deutsche Versicherungsgesellschaft. Das Fachmarktzentrum umfasst mehr als 14.000 m² Mietfläche, 472 ebenerdige Stellplätze und ist vollständig vermietet. Neben einem Edeka-E-Center sind zahlreiche Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote vertreten. Verkäufer ist die P.P. Bayreuth. Das Closing erfolgte zum 15. Januar 2026.

.

Anker- und zugleich Generalmieter des Objektes ist Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Neben einem Edeka-E-Center sind weitere Nahversorgungs- und Einzelhandelsmarken wie Lidl, Rossmann, Deichmann, Woolworth und Ernsting’s Family vertreten. Ergänzt wird das Angebot durch Dienstleistungen aus den Bereichen Gastronomie und Friseur.



„Das dominante Riedinger Center ist seit mehr als 50 Jahren die zentrale Einkaufsdestination für Waren des täglichen Bedarfs im Großraum Bayreuth. Es verfügt über eine hervorragende Objektqualität und zeichnet sich zudem durch eine starke Kundenfrequenz und eine verkehrsgünstige Lage aus. Mit seinem langfristig gebundenen, bonitätsstarken Generalmieter stabilisiert und diversifiziert das Riedinger Center das Fondsportfolio“, sagt Mlecko.



Wrangel Real Estate hat die Transaktion verm Die technische Due Diligence für Values übernahm Brand Berger. Frantzen Steinhardt Wehle begleitete den Käufer rechtlich, Kucera steuerlich.