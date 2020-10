Values RE tätigt Erstinvestment für seinen Values Health Invest

Values Real Estate (ehemals DC Values [wir berichteten]) hat sein Erstinvestment für den im Frühjahr aufgelegten institutionellen Spezialfonds Values Health Invest getätigt, der auf Ärztehäuser und Medizinische Versorgungszentren setzt. Für den Fondsmanager definitiv ein Wachstumsmarkt mit hoher Krisenresilienz.

