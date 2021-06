Values RE sichert sich Hanauer Neubau von HubOne

Die Values Real Estate erwirbt für seinen institutionellen Values Logistikimmobilien Fonds einen 10.000 m² großen Neubau in Hanau-Steinheim. Das DNGB-Gold-zertifizierte Multi-Tenant-Objekt ist langfristig vermietet.

Das im April 2021 fertiggestellte Objekt in der Otto-Hahn-Straße 47 wurde von der HubOne Real Estate GmbH entwickelt. Es umfasst ca. 10.000 m² Mietfläche sowie 73 Stellplätze, ist qualitativ hochwertig ausgestattet und bietet eine flexible Flächenaufteilung. Das mit Fußbodenheizung und Gründach ausgestattete Objekt wird eine DGNB-Gold Zertifizierung erhalten. Derzeit sind ca. 60 Prozent der Flächen langfristig an das aus Hanau stammende Unternehmen United Brands 24, ein Markenentwickler für Textil- und Lederwaren, vermietet. Der Mieter hat seinen Firmensitz inklusive Verwaltung und Showroom bereits an den Standort verlegt. Für die restlichen Mietflächen laufen bereits Vertragsverhand­lungen mit einem weiteren Mieterinteressenten. Die Immobilie ist direkt an der Bundesstraße B45 gelegen und mit einer Entfernung von rund drei Autominuten zu der Anschlussstelle Hanau an die Bundesautobahn A3 angeschlossen.



„Aufgrund seiner exzellenten Lage und seines flexiblen Gebäudelayouts hat das Objekt in Hanau-Steinheim ein ideales Rendite-Risiko-Profil. Es wirkt stabilisierend für den Aufbau eines qualitativ homogenen Portfolios. Der Verkäufer verfügt über langjährige Logistikentwicklungskompetenz, die er bei der Planung und Umsetzung in den Neubau hat einfließen lassen“, sagt Sonja Ebeling, Geschäftsführerin der Values Industrial GmbH, einer Tochter­gesellschaft der Values Real Estate-Unternehmensgruppe.



Der Values Logistikimmobilien Fonds ist ein offener Spezial-AIF der im Oktober 2020 aufgelegt wurde. Er richtet sich an deutsche professionelle und semi-professionelle Anleger und hat rund zwei Drittel seines angestrebten Eigenkapitalvolumens bereits eingesammelt. Insgesamt wird ein Fondsvolumen von ca. 400 Millionen Euro avisiert. Die Fondsstrategie sieht ein Core/Core Plus Risiko Profil vor.



Values Industrial wurde beim Kauf von der ES EnviroSustain GmbH, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB und BNP Paribas Real Estate begleitet. Das Closing erfolgt zu Ende Juni 2021.