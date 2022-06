Values legt zweiten Gesundheitsimmobilienfonds auf

Der neue Values Health Invest II investiert in die Breite gesundheitswirtschaftlicher Nutzung wie in stationäre und ambulante Einrichtungen sowie diverse gesundheits­wirtschaftliche Nutzungen von Büros über Einzelhandel bis hin zu Life-Science im Fokus. Das Zielvolumen liegt bei 350 Millionen Euro. Das Seed Portfolio besteht aus drei Objekten.

