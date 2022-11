Der IT-Spezialist Siewert & Kau verkauft seinen Standort in Bergheim im Rahmen eines Sale-and-Leaseback-Deals an Value Real Estate, die den Standort in ihren Immobilienfonds einbringen werden. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Das Unternehmens ist seit 2014 in der Walter-Gropius-Straße 12a ansässig und erweitert sich aktuell vor Ort.

[…]