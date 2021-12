Values kauft Grohe-Standort in Porta Westfalica

Die Values Real Estate sichert sich für ihren Values Logistikimmobilien Fonds ein weiteres Objekt in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Cross-Docking-Immobilie in Unna [wir berichteten] ergänzt nun eine gerade fertiggestellte Logistikhalle in Porta Westfalica das Portfolio des offenen Spezial-AIF.

.