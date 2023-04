Values holt Dr. Marc Langenbach von AEW

Dr. Marc Langenbach

Dr. Marc Langenbach übernimmt bei Values Real Estate ab sofort die neu geschaffene Funktion des Geschäftsführers Business Development und Vertrieb. Seine Aufgabe wird es zukünftig sein, das bestehende Geschäft zu stärken und weiter auszubauen, neue institutionelle Produkte aufzusetzen und diese am Markt erfolgreich zu platzieren sowie zu managen. Der 40-Jährige Fonds- und Investmentmanager wechselt von AEW.

„Mit Dr. Marc Langenbach haben wir einen sehr erfahrenen und renommierten Fonds- und Investmentmanager für Values gewonnen, der unser institutionelles Geschäft nach vorn bringen wird. Mit ihm rücken wir noch näher an die Community der deutschen, institutionellen Investoren heran“, sagt Dr. Carsten Fischer, Unternehmensgründer und Managing Partner bei Values Real Estate.



Dr. Langenbach verfügt über 17 Jahre Erfahrung im Immobilieninvestmentgeschäft entlang der gesamten Fonds-Wertschöpfungskette. Bei AEW hat er in den vergangenen zehn Jahren als Head of Funds & Separate Accounts die deutsche Fondsplattform aufgebaut und als Geschäftsführer verantwortet. In dieser Zeit hat er 14 institutionelle Immobilienfonds aufgelegt und weitere Beratungsmandate mit über 7 Mrd. Assets under Management etabliert. Dr. Langenbach warb in dieser Zeit mehr als 5,6 Mrd. Euro Eigenkapitalzusagen von institutionellen Anlegern ein und begleitete rund 175 Immobilien-Transaktionen in 13 europäischen Ländern in den Assetklassen Büro, Einzelhandel, Logistik, Wohnen, Hotel und Health Care.



Dr. Langenbach füllte wichtige übergreifende Managementfunktionen im AEW-Konzern aus. So war er Mitglied des Europäischen Investment Committees sowie des European Management Committees. Seinen Berufseinstieg nahm Dr. Langenbach im Jahr 2006 bei AEW in Paris, wo der studierte Betriebswirt in dieser Zeit auch seinen Doktor der Wirtschafts­wissenschaft an der Université Paris Dauphine erwarb. Im Jahr 2010 wechselte Dr. Langenbach in das deutsche Investor-Relations-Team von AEW nach Düsseldorf, in dem er auch mit dem Fund-Raising betraut war.



Values Real Estate hat insgesamt zwölf institutionelle Fonds mit den Anlage­schwer­punkten CBD, Prime Locations, Logistik, Health und soziale Infrastruktur initiiert. Zwei weitere befinden sich bei der BaFin in Anmeldung. Im vergangenen Jahr investierte Values Real Estate in einer Größenordnung von ca. 1,3 Milliarden Euro.