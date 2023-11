Values erwirbt Panattoni Park Mittelfranken in Wörnitz

Values Real Estate erwirbt den im Frühjahr fertiggestellten Panattoni Park Mittelfranken nahe Nürnberg für seinen offenen Spezial-AIF Values Logistikimmobilienfonds. Verkäufer ist ein Joint Venture, bestehend aus dem Projektentwickler Panattoni und PGIM Real Estate. Das Closing erfolgte zum 31. Oktober 2023.

