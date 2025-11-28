Ankauf der 37. Kindertagesstätte
Values erweitert Daycare-Portfolio mit Kita in Hamburg
Values Real Estate hat in Hamburg die Kindertagesstätte „Stadtküken“ für seinen Fonds Values Daycare Invest erworben. Die Einrichtung befindet sich in einem vollständig sanierten Altbau und ergänzt das Portfolio des größten Kitafonds Deutschlands. Das Closing erfolgte zum 1. Oktober 2025.
Die Kita befindet sich in einem rund 1.050 m² großen, ehemaligen Gasthof mit dazugehörigem Grundstück. Mieter ist der Kitabetreiber „Stadtküken Kindertagesstätten“, der in Hamburg acht Einrichtungen betreibt. Der Betreiber hat das Gebäude im Jahr 2023 vollständig saniert und zu einer Kita umgebaut. Heute bietet die Kita „Stadtküken“ in Lemsahl-Mellingstedt sechs Kitazügen eine Heimstatt in einem besonderen Ambiente mit individuellen Gruppenräumen. Der in Hamburgs Norden gelegene Stadtteil ist ein familiär geprägter und stark nachgefragter Wohnort mit guter Innenstadtanbindung und in unmittelbarer Nähe zu grünen Naherholungsorten.
Der im Februar 2021 aufgelegte institutionelle Fonds Values Daycare Invest [wir berichteten] hatte bereits im Oktober 2022 mit der Übernahme des Primonial-Portfolios sein Zielvolumen von 170 Millionen Euro erreicht. Die zusätzlichen Investitionsmittel für den aktuellen Ankauf wurden durch eine Umschichtung von Eigen- zu etwas mehr Fremdmitteln ermöglicht. Der Fonds verfügt nun bundesweit über 37 Kindertagesstätten und ist damit der größte institutionelle Kitafonds in Deutschland.
„Neben den lagespezifischen Vorteilen des Standortes für die Etablierung einer Kita überzeugen uns auch das besondere Gebäude sowie das stimmige Betreiberkonzept. Das Objekt stärkt unser Fondsportfolio“, sagt Thilo Wagner, Managing Partner Values Real Estate, und ergänzt: „Die Kinderbetreuung besitzt einen hohen gesellschaftlichen und familienpolitischen Stellenwert. Für unsere Investoren stellen Kitas daher ein attraktives Investment mit sozialem Impact und langfristig stabilem Cash-Flow dar.“
Anleger des Fonds sind Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Der Values Daycare Invest mit dem Risikoprofil Core investiert gezielt in urbane Ober- und Mittelzentren. Die ausgewählten Mikrostandorte zeichnen sich durch mischgenutzte Wohnquartiere mit Nahversorgung und guter ÖPNV-Anbindung aus.