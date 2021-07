Values ernennt Thomas Oebbeke zum Geschäftsführer der hauseigenen KVG

Thomas Oebbeke

© Values Real Estate

Values Real Estate engagiert mit Wirkung vom 1. Juli 2021 Thomas Oebbeke zum Geschäftsführer der Values Institutional Invest GmbH, der hauseigenen KVG des Unternehmens. Der erfahrene Strukturierungs- und Organisationsspezialist übernimmt ab Oktober die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung von Dr. Henning Klöppelt.

Oebbeke verfügt über 14 Jahre Erfahrung im regulierten Immobilieninvestmentgeschäft und kommt von der AEW Invest KVG, wo er unter anderem den gesamten Bereich Operations & Finance sowie den Strukturierungsbereich als KVG-Geschäftsführer verantwortete. Zuvor war er in verschiedenen Fundmanagement- und Operation-Positionen bei Institutional Investment Partners und Sal. Oppenheim/IVG Institutional Funds (heute Patrizia) tätig.



Ab Oktober wird Oebbeke als Sprecher der Geschäftsführung die Gesamt­verantwortung der KVG übernehmen, um den systematischen Ausbau des stark wachsenden Geschäftes der Values-Gruppe weiter voranzubringen. Dr. Henning Klöppelt, bislang schon als Chief Investment Officer (CIO) von Values Real Estate für das institutionelle Geschäft verantwortlich wird auch weiterhin diesen Bereich auf Gruppenebene verantworten und sich auf den Ausbau des Invest­mentbereichs Prime Locations konzentrieren.



„Diese personelle Veränderung markiert eine neue Entwicklungsphase unseres Unternehmens. Unsere erfolgreiche Entwicklung im institutionellen Geschäft erfordert die Verstärkung und Neuausrichtung der KVG-Führung, um das weitere geplante Wachstum zielgerichtet umzusetzen. Parallel zum wachsenden Investitionsvolumen stärken wir mit Thomas Oebbeke die qualitative und konzeptionelle Betreuung unserer Investorenbasis, um unsere immobilienspezifischen Qualitätsstandards in den verschiedenen Fondsprodukten auch künftig sicherzustellen. Ich bin froh, mit Thomas Oebbeke einen erfahrenen Manager gewinnen zu können, der das weitere Wachstum der KVG gestalten wird“, sagt Dr. Carsten Fischer, CEO der Values-Gruppe.



„Unser KVG-Geschäft umfasst inzwischen sieben Fonds mit einem Zielvolumen von über 2 Milliarden Euro. Es erfordert die volle Aufmerksamkeit, wenn wir weiter wachsen wollen. Deshalb freue ich mich, diese Verantwortung ab Oktober in die Hände von Thomas Oebbeke legen zu können“, sagt Dr. Klöppelt.



Die seit Mai 2020 unter der neuen Marke Values Real Estate operativ tätige Values Institutional Invest hat Fonds mit den Anlageschwerpunkten CBD, Prime Locations, Logistik, Health und soziale Infrastruktur (Kitaeinrichtungen) initiiert. Zudem steht ein neuer Fonds aus dem Bereich Public Sektor mit einem Zielvolumen von 350 Millionen Euro in den Startlöchern, der auf öffentliche Mieter setzt. Die Immobilien dafür werden derzeit angekauft.