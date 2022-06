Values Daycare Invest erwirbt zwei weitere Kitas

Values Real Estate erwirbt offmarket in Frankfurt und Ludwigshafen die 16. und 17. Kita für den institutionellen Fonds Values Daycare Invest. Der im April 2021 aufgelegte Fonds kauft bundesweit Kindertagesstätten an und hatte sich gleich zu Beginn ein 15 Kitas umfassendes Startportfolio gesichert [wir berichteten].

.

„Kitas sind ein Wachstumsmarkt. Die Kinderbetreuung besitzt einen hohen gesellschaftlichen und familienpolitischen Stellenwert und gewinnt an Bedeutung. Eine stetig steigende Nachfrage nach Kindertageseinrichtungen durch die zunehmende Erwerbstätigkeit beider Eltern trifft auf ein knappes Angebot“, sagt Thilo Wagner, Managing Director für den Bereich Health & Social Infrastructure bei Values Real Estate. „Für unsere Investoren stellen Kitas zudem ein auf ESG-Impact ausgerichtetes Investment mit langfristig stabilen Cash-Flows dar“.



Bei den beiden Objekten handelt es sich einerseits um die Kindertagesstätte „Schneckenpost“ in Frankfurt-Niederrad, Rennbahnstraße 36, und andererseits um eine Kita in Ludwigshafen, Wattstraße 125/Maudacher Straße 75. Beide Objekte sind mittlerweile geclosed. Verkäufer waren in beiden Fällen Privatpersonen.



Der Gebäudekomplex in Ludwigshafen hat eine Mietfläche von rund 1.600 m² und ein Grundstück von knapp 4.500 m². Er beherbergt neben der Kita noch vier Gewerbeeinheiten und ist zu 100 Prozent vermietet. Die am Rande eines Wohngebiets gelegene Kita wird in öffentlicher Trägerschaft durch die „Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen“ betrieben.



Die Kindertagesstätte „Schneckenpost“ verfügt über eine Mietfläche von rund 700 m² und ein Grundstück von über 600 m². Hauptmieter der Immobilie ist die Kita. Hinzu kommen eine orthopädische Praxis und eine Wohnung. Der Standort liegt in einem Wohngebiet, das über mehrere Grundschulen und Kindergärten verfügt. Das Objekt ist vollständig vermietet. Träger der Kita ist die BVZ GmbH, die als großer freier und unabhängiger Träger über 150 Kitas im Frankfurter Raum betreibt.



Das Zielvolumen des Values Daycare Invest liegt bei insgesamt 150 Millionen Euro. Der Values Daycare Invest mit dem Risikoprofil Core hat Standorte in urbanen Ober- und Mittelzentren der jeweiligen spezifischen Bestlagen im Fokus. Als Mikrostandorte werden insbesondere mischgenutzte Wohnquartiere, die auch Nahversorgung bieten und über eine gute ÖPNV-Anbindung verfügen, bevorzugt.



Rechtlich wurde Values in Frankfurt durch die Raue PartmbB begleitet, steuerlich durch Ernst & Young. Die technische Due Dilligence übernahm REC Partners GmbH. In Ludwigshafen berieten Heuking Kühn Lüer Wojtek rechtlich und Cushman & Wakefield technisch.