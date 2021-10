Values beruft Tobias zur Mühlen zum Geschäftsführer der KVG

Tobias zur Mühlen

© Values Real Estate

Tobias zur Mühlen wechselt von AEW zu Values und fungiert mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 als Geschäftsführer der hauseigenen KVG Values Institutional Invest GmbH. Gemeinsam mit Thomas Oebbeke und Klaus Hoffmann komplettiert er damit die Führungsetage der KVG.

.

Thomas Oebbeke ist seit 1. Juli 2021 Sprecher der Geschäftsführung und hatte die Gesamtverantwortung der KVG übernommen [wir berichteten]. Oebbeke und zur Mühlen verbinden bereits langjährige berufliche Stationen bei AEW und IVG. Aufgabe des dreiköpfigen Führungsteams ist es, den systematischen Ausbau des stark wachsenden Investitionsgeschäftes der Values-Gruppe voranzubringen.



Neuzugang zur Mühlen verfügt über 14 Jahre Erfahrung im regulierten Immobilieninvestmentgeschäft. Er wechselt von der AEW Invest GmbH (KVG), wo er bis zuletzt als Prokurist die Bereiche Beteiligungsmanagement, Accounting, Immobilienbewertung und IT verantwortete. Zuvor war er in verschiedenen internationalen und nationalen Positionen im Fondsmanagement, Immobilienmanagement und in der Projektentwicklung tätig, darunter bei der AEW-Gruppe und der IVG Institutional Funds GmbH. Der gelernte Immobilienkaufmann und studierte Dipl.-Kaufmann erwarb die Zusatzqualifikation des Masters of Law (LL.M.) im Immobilienrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zur Mühlen sammelte über viele Jahre Erfahrungen in den Bereichen Datenmanagement und Digitalisierung, unter anderem bei der hauseigenen IT-Sparte der Volkswagen AG.



„Die neue Geschäftsführung unserer KVG ist nun komplett. Mit Tobias zur Mühlen bauen wir vor allem unsere Digitalisierungs- und IT-Struktur weiter aus und stärken so die qualitative Betreuung unserer Investorenbasis. Wir können so unsere immobilienspezifischen Qualitätsstandards in den verschiedenen Fondsprodukten auch bei weiterem Wachstum sicherstellen. Ich bin froh, mit Tobias zur Mühlen einen erfahrenen und innovativen Manager für Values gewonnen zu haben“, sagt Dr. Carsten Fischer, CEO der Values-Gruppe.



„Values hat in den vergangenen Jahren ein überzeugendes Geschäftsmodell aufgestellt. In diese spannende Geschichte bringe ich mich gerne ein. Ich werde dabei stark auf eigene Innovationen der Values Institutional Invest in den Bereichen Prozessintegration und Anlegerreporting setzen. Die KVG soll für unsere Anleger ein leistungsstarker und verlässlicher Partner sein“, sagt Tobias zur Mühlen.