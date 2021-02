Value One und Nuveen expandieren mit Milestone nach Polen

Das Joint Venture von Value One und Nuveen Real Estate setzt seine strategische Expansion in Europa fort und erweitert das Portfolio von Milestone um bestehende Studentapartments sowie zwei Entwicklungsstandorte in Breslau. Das Investment beinhaltet die Übernahme von 150 bestehenden Betten und zwei Grundstücken, auf denen neue Milestone Häuser entwickelt werden.

.

Nuveen Real Estate und Value One haben 2019 ein Joint Venture gegründet, um europaweit die strategische Ausrichtung von Milestone, ein Anbieter von studentischem Wohnen, weiter voranzutreiben. Der neueste Expansionsschritt erfolgt in Breslau, Polen, wo ein bestehendes Objekt übernommen und zwei Grundstücke erworben wurden. „Polen ist ein äußerst attraktiver Markt für studentisches Wohnen und wir freuen uns, gemeinsam mit unserem lokalen Partner Akron, die ersten Standorte in Polen zu entwickeln. Mit dieser Akquisition setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs fort und betreten jetzt den vierten internationalen Markt nach Portugal, Deutschland und Italien, wo wir bereits aktiv sind,“ beschreibt Sebastian Gruber, Geschäftsführer von Value One Development International, die aktuelle Transaktion.



Lesen Sie hier mehr zum Deal!