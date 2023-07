Value One antwortet mit der neuen Beratungsleistung Re:Fit auf die Herausforderungen rund um die EU-Taxonomie-Richtlinie und schafft einen Hebel gegen die Bodenversiegelung. Mit Re:Fit macht Value One Immobilien klimafit und stellt sicher, dass die Immobilien EU-Taxonomie-konform sind. Durch umfassende Beratung und professionelle Umsetzung macht Value One sowohl Bestandsimmobilien als auch

[…]