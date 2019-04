Value AG künftig mit Doppelspitze

Gut zwei Monate, nachdem die HypService GmbH, Spezialist für Immobilienbesichtigungen und Dokumentation im Kleindarlehensbereich, und die (alte) Value AG, eine bankenunabhängige Gesellschaft für Markt- und Beleihungswertgutachten oberhalb der Kleindarlehensgrenze, sich zur (neuen) Value AG zusammengeschlossen haben, wird der Vorstand entlang der gemeinsamen Produktsegmente umgebaut. In diesem Zuge ergeben sich drei personelle Veränderungen. Vom bisherigen Vorstand wird Thomas Lucke das Produktsegment Besichtigungen weiterentwickeln, während Jens Honigmann sowohl das Produktsegment Bewertungen innerhalb der Kleindarlehensgrenze ausbauen als auch Vertrieb, Marketing und Business Development im Vorstand verantworten wird.

.

Zum 1. Mai 2019 wird Christoph Monnet in den Vorstand berufen. Nach Stationen bei PwC und Roland Berger war der heute 41-Jährige mehrere Jahre bei der Immobilien Scout GmbH und der Scout24 AG tätig, u.a. als Vice President Group Business Development & Private Listing Business. Im Vorstand der Value AG wird er das Produktsegment Standardgutachten übernehmen sowie die Querschnittsthemen IT, Personal und Finanzen verantworten.



Zeitgleich wird auch Thilo Hofmann, bisheriger Prokurist und Niederlassungsleiter der Value AG in Essen, in den Vorstand aufrücken. Nach Anstellungen bei mehreren Sachverständigenbüros kam der nach CIS HypZert (F) und MRICS zertifizierte Immobiliengutachter 2014 zur Value AG. Dort baute er den Standort Essen auf und leitet ihn bis heute. Der 47-Jährige verantwortet im Vorstand künftig das Produktsegment Individualgutachten.



Ebenfalls zum 1. Mai wird der bisherige Vorstand Martin Spinty, der maßgeblich an der erfolgreichen Verschmelzung von HypService GmbH und Value AG zu Deutschlands einzigem Komplettanbieter in der finanzwirtschaftlichen Immobilienbewertung beteiligt war, in den Aufsichtsrat wechseln.