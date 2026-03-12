Cookie Fehler:

Revitalisierung in Planung

Value-add-Investor kauft Büroimmobilien in Berlins City West

In der Berliner City West haben zwei am Kurfürstendamm gelegene Bürogebäude den Eigentümer gewechselt. Ein institutioneller Investor trennte sich von den Immobilien mit zusammen rund 7.000 m² Nutzfläche. Der neue nicht näher benannte Eigentümer plant eine Revitalisierung und Neuvermietung der Flächen, um das Potenzial der zentral gelegenen Liegenschaften auszuschöpfen. Engel & Völkers Commercial Berlin begleitete den Asset Deal exklusiv auf der Vermittlungs- und Beratungsseite.

