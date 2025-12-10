Valorum Gruppe erwirbt 36 Stadthäuser in Hamburg-Niendorf

Die Valorum-Gruppe hat ein attraktives Stadthausareal in Hamburg-Niendorf erworben. Das Ensemble umfasst 36 Stadthäuser mit insgesamt rund 7.000 m² Wohn- und Nutzfläche. Die Immobilien sind bereits nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) aufgeteilt. Der Kaufpreis liegt im achtstelligen Bereich.

.

Die Objekte überzeugen durch ihre hervorragende Mikrolage und eine energetisch gute Gebäudequalität. Die Valorum-Gruppe plant, die derzeit leerstehenden Einheiten zeitnah zu sanieren und anschließend an Mieter sowie Eigennutzer zu veräußern.



„Hamburg-Niendorf ist ein gefragter Wohnstandort mit einer gewachsenen Infrastruktur und hoher Lebensqualität. Das Stadthausensemble bietet uns die ideale Grundlage, um durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen attraktiven Wohnraum zu schaffen und weiterzuentwickeln“, erklärt Axel Stiehler, Geschäftsführer der Valorum-Gruppe.



Dr. Mick Pirgmann, ebenfalls Geschäftsführer der Valorum-Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit unseren Partnern erfolgreich zu realisieren. Die Transaktion unterstreicht unsere Strategie, in wachstumsstarken Metropolregionen Wohnimmobilien mit Entwicklungspotenzial zu erwerben und nachhaltig aufzuwerten.“