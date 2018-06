Valoria verkauft Hamburger Büroimmobilie

Die Valoria Gruppe hat im Rahmen ihrer Fokussierung auf Wohnimmobilien eine Gewerbeimmobilie mit überwiegender Büronutzung in Hamburg verkauft. Der Verkauf erfolgte signifikant oberhalb des Buchwerts des Objekts, das sich seit 2013 im Bestand der Gesellschaft befunden hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie mit Baujahr 1986 liegt in guter Lage im Stadtteil Hamburg-Harburg und hat rd. 2.900 m² Gewerbemietfläche, die nahezu ausschließlich langfristig an einen Konzern im Besitz des Bundes vermietet sind. Zudem verfügt die Immobilie über knapp 500 m² Wohnfläche. Das Closing der Transaktion soll Ende Juli 2018 erfolgen.



Mit dem erfolgreichen Verkauf realisiert Valoria nach eigenen Angaben einen deutlichen Gewin. Die durch die Transaktion zufließenden Mittel sollen zeitnah in den weiteren Ausbau des Wohnungsportfolios investiert werden. Hier konzentriert sich der Bestandshalter im Rahmen einer Value-add-Strategie auf Wohnungsbestände an aussichtsreichen deutschen Sekundärstandorten. Gespräche über weitere Zukäufe stehen hier unmittelbar vor dem Abschluss. Ziel des Unternehmens ist es, mittelfristig ein entsprechendes Immobilienportfolio mit einem Marktwert von rd. 250 Mio. Euro aufzubauen. Der Auftakt zur Neuausrichtung erfolgte bereits im Dezember 2017 mit dem erfolgreichen Closing für den Zukauf von zwei Wohnungsbestände in Emden und Bremerhaven. Insgesamt wurden 97 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von gut 4.900 m² erworben. 79 Wohneinheiten davon sind im Emder Stadtteil Herrentor angesiedelt, 18 Wohneinheiten im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde. Die Wohnungsbestände konnten zu einem attraktiven Kaufpreis erworben werden, über dessen Höhe im Detail Stillschweigen vereinbart wurde.