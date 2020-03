Valoria verkauft Wohnportfolio und erwirbt Objekt in Emden

Die Valoria Wohnen GmbH vermeldet zwei Transaktionen aus Emden. Im Stadtteil Herrentor hat das Unternehmen ein im Dezember 2017 erworbenes Immobilienportfolio bestehend aus 79 Wohneinheiten an zwei Standorten [wir berichteten] zu attraktiven Konditionen an einen institutionellen Investor veräußert. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Immobilie mit zwölf Wohn- und drei Gewerbeeinheiten in Ostfrieslands größter Stadt erworben.

.

Verkauf eines Wohnportfolios im Stadtteil Herrentor

Die veräußerten Wohnungen im Stadtteil Herrentor stammen aus dem Jahr 1953 und verteilen sich auf 15 Mehrfamilienhäuser. Die Wohnungen verfügen über eine Mietfläche von insgesamt 3.777 m². In den rund zwei Jahren seit Erwerb des Portfolios hat das Unternehmen intensiv und wertsteigernd mit dem Bestand gearbeitet. Durch umfassende Renovierungen im Bestand konnte der Leerstand merklich reduziert und die Mieten dem Marktniveau angeglichen werden. Die Jahresnettokaltmiete wurde durch diese Maßnahmen um mehr als 25 Prozent gesteigert. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich Ende März erwartet.



Zukauf einer Wohn- und Gewerbeimmobilie in zentraler Lage

Zudem hat Valoria erneut ein Objekt in Emden erworben. Hierbei handelt es sich um eine Immobilie mit zwölf Wohn- und drei Gewerbeeinheiten. Das zentral gelegene Gebäude wurde 1957 erbaut und weist eine Wohn- und Gewerbefläche von über 1.100 m² auf. Die Bruttoanfangsrendite des Objekts beläuft sich auf rund 7 Prozent. Das Unternehmen plant durch ein aktives Asset Management auch hier den Abbau von Leerständen und die weitere Steigerung der Ertragskraft der Immobilie.



„Wir verfolgen unsere Strategie konsequent. Die wertsteigernde Entwicklung unseres ‚Herrentor-Portfolios‘ zeigt dies deutlich. Die dort geschaffenen Werte haben wir durch den Verkauf nun realisiert. Gleichzeitig stufen wir Emden weiterhin als sehr attraktiven Standort ein, an dem wir hervorragend vernetzt sind. Deshalb haben wir dort ein weiteres Objekt erworben“, kommentiert Jörg Tantzen, Geschäftsführer von Valoria.