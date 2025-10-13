Weiterer Mieter
Valora bringt k Kiosk ins Ems-Quartier Meppen
Das Ems-Quartier Meppen entwickelt sich weiter: Die Valora Gruppe wird mit ihrem Konzept k Kiosk rund 95 m² im Erdgeschoss beziehen. Geplant ist ein Angebot aus Tabakwaren, Lotto, Presse und Snacks – passend zum Nutzungsmix aus Einzelhandel, Hotel, Büro und Kultur. Die Fertigstellung des Quartiers ist für Ende 2026 geplant, kürzlich ist bereits der Rückbau und die Entkernung angelaufen [wir berichteten].
„Mit k Kiosk garantieren wir Sofortgenuss und unkomplizierte Alltagsfreuden. Als Marktführer im Kioskgeschäft stehen wir für ein vielfältiges Tabak- und Pressesortiment sowie ein breites Angebot an gekühlten Getränken, Snacks und Dienstleistungen“, so Katharina Böhme, Expansionsmanagerin Region Nord der Valora Gruppe.
„Der angestrebte Nutzungsmix im Ems-Quartier Meppen ist bereits hervorragend ausgerichtet und ergänzt sich mit dem breiten Angebot in dem geplanten k Kiosk auf optimale Weise. Denn neben den alltäglichen Erledigungen sind auch die kleinen Dinge des Alltags wichtig und im besten Fall sind alle an einem Ort zusammengeführt. Genau das wollen wir hier für unsere Kunden sicherstellen“, sagt Angelina Graudons, Projektleiterin des Ems-Quartiers.
Neben Valora stehen bereits Rewe, Deichmann, Woolworth, ein namhafter Fitnessstudio-Betreiber sowie die Musikschule des Emslandes als Mieter fest. Auch ein B&B Hotel wird Teil des Areals. Die HBB Centermanagement ist für die Vermietung im Ems-Quartier zuständig [wir berichteten]. Die Fertigstellung des Mixed-Use-Quartiers ist für Ende 2026 geplant.