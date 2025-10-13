Valora bringt k Kiosk ins Ems-Quartier Meppen

Das Ems-Quartier Meppen entwickelt sich weiter: Die Valora Gruppe wird mit ihrem Konzept k Kiosk rund 95 m² im Erdgeschoss beziehen. Geplant ist ein Angebot aus Tabakwaren, Lotto, Presse und Snacks – passend zum Nutzungsmix aus Einzelhandel, Hotel, Büro und Kultur. Die Fertigstellung des Quartiers ist für Ende 2026 geplant, kürzlich ist bereits der Rückbau und die Entkernung angelaufen [wir berichteten].

