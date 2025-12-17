Valor und Quadreal investieren 91 Mio. Euro in Berlin-Lichtenberg

Last-Mile-Spezialist Valor und die international tätige Quadreal Property Group sichern sich ein weiteres Filetstück im Berliner Logistikmarkt: Das Joint Venture erwirbt ein 136.364 m² großes Industrieareal mit Büro-, Produktions-, Lager- und Logistikflächen sowie zusätzlichem Entwicklungspotenzial. Beurkundet wurde der Verkauf bereits am 23. Oktober 2025.

.

Auf dem Areal befindet sich eine 26.000 m² große Logistikimmobilie für die zugleich ein zehnjähriger Mietvertrag mit einem führenden deutschen Getränkehersteller und -logistiker als alleinigem Mieter abgeschlossen werden konnte. Das Investment umfasst zudem ein angrenzendes Entwicklungsgrundstück, für das Valor bereits einen Bauvorbescheid sichern konnte. Dort soll ein moderner Logistikpark mit insgesamt 36.000 m² vermietbarer Fläche entstehen. Die geplante Entwicklung mit einer lichten Höhe von 12,2 Metern wird höchsten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, eine DGNB-Gold-Zertifizierung anstreben und mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet sein. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2028 vorgesehen.



Die Transaktion setzt die Strategie des Joint Ventures fort, erstklassige urbane Logistikimmobilien in Berlin, dem führenden deutschen E-Commerce-Markt, zu identifizieren und zu entwickeln. In Berlin umfasst das Portfolio inzwischen sechs Objekte mit einer Fläche von mehr als 87.000 m² sowie einer gesicherten Entwicklungspipeline von 61.000 m².



„Die vollständig vermietete Logistikimmobilie bietet sichere langfristige Erträge, während die geplante Entwicklung eines modernen Logistikparks aus dem Entwicklungsgrundstück weiteres Wertsteigerungspotenzial bietet. Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, in Last-Mile-Standorte mit Nachfrageüberhang sowie stabilen Cashflows und zusätzlichem Wachstumspotenzial zu investieren“, kommentiert Vincent Lampe, Senior Vice President bei Valor Real Estate Partners.



Cane Napolitano, Managing Partner und CIO bei Valor, ergänzt: „Da die E-Commerce-Durchdringung in Deutschland 2025 rund 19,8 Prozent erreicht, bleibt die Nachfrage nach modernen Last-Mile-Flächen in Berlin außergewöhnlich hoch. Unterstützt von unserem deutschen Team vor Ort unter der Führung von Vincent sowie unserer wachsenden, technologiegestützten Plattform verfolgen wir daher das Ziel, unsere Investitionen in Deutschland im Jahr 2026 weiter auszubauen.“



Thomas Blangy, Senior Vice President bei Quadreal, fügte hinzu: „Angesichts der hervorragenden Anbindung dieser Objekte an das Stadtzentrum von Berlin und an wichtige Verkehrsachsen sowie des Wertsteigerungspotenzials durch das Entwicklungsgrundstück steht diese Transaktion voll und ganz im Einklang mit unserer globalen Investitionsstrategie, die auf wachstumsstarke urbane Logistikzentren in Schlüsselmärkten in Europa und Großbritannien abzielt.“



Valor wurde von Clifford Chance und Hellriegel Rechtsanwälte beraten. Engel & Völkers war als Makler auf der Verkäuferseite tätig.