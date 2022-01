Valor und QuadReal gründen zweites Logistik-Joint-Venture

Valor Real Estate und die kanadische QuadReal Property Group gründen ihr zweites Joint Venture, um weitere 3 Milliarden Euro in urbane Logistikimmobilien in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zu investieren.

.

Das zusätzliche Engagement folgt der erfolgreichen Zusammenarbeit des ersten JVs in Höhe von 1 Mrd. Euro im November 2020 [wir berichteten]. In etwas mehr als nur zwölf Monaten wurde der Großteil des Engagements bereits umgesetzt, wobei das JV 22 Investitionen mit einem Gesamtwert von 750 Millionen Euro über 2,5 Millionen m² und circa 50 Gebäuden abgeschlossen hat. Das Portfolio ist ausgewogen über die wettbewerbsfähigsten urbanen Logistikmärkte Euroopas verteilt, mit dreizehn Investitionen in London, sechs in Paris, zwei in Berlin und einem Ankauf in Birmingham.



Die Wertschöpfungs- und Entwicklungsstrategie des neuen Vehikels wird sich auf Industrieimmobilien in und in der Nähe von großen Ballungsräumen konzentrieren, einschließlich Last-Mile Logistikimmobilien, da sich die Grundlagen des Sektors aufgrund der strukturellen Beschleunigung des E-Commerce und des langfristigen Rückgangs des industriellen Bestandes weiter verfestigen.



QuadReal wird den Großteil des Kapitals für das neue Vehikel bereitstellen und bringt seine umfassende Erfahrung mit einem Portfolio von 100 Millionen m² an Industrie- und Logistikobjekten auf den globalen Märkten in diesem Sektor ein. Valor wird für die Beschaffung und das Management des Portfolios verantwortlich sein und dabei seine umfangreiche Erfahrung mit dem Erwerb, der internen Entwicklung und dem Management von Logistikimmobilien einbringen. Valor wurde 2016 als einer der ersten auf urbane Logistik spezialisierten Investoren in Euroopa gegründet und hat innerhalb von fünf Jahren ein Portfolio von 2,5 Milliarden Euro aufgebaut, das mehr als 140 urbane Flächen umfasst, die sich auf die am schwierigsten zu erschließenden Großstädte London, Paris und Berlin konzentrieren.



„QuadReal und Valor haben ihr Joint Venture erst vor einem Jahr aus gemeinsamer Überzeugung im urbanen Industriesektor in Europa gegründet. Seitdem haben wir eine Reihe erfolgreicher Investitionen getätigt und expandieren nun sowohl in Bezug auf die Größe als auch die geographische Ausdehnung unseres Unternehmens. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Valor fortzusetzen, einem der ersten Akteure mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in einem Sektor, in dem andere erst am Anfang stehen“, sagte Jay Kwan, Managing Director Euroope von QuadReal.



„Der kritische Mangel an Lagerflächen in den großen Ballungszentren nimmt weiter zu, sowohl aufgrund kurzfristiger Faktoren wie der aktuellen globalen Pandemie, als auch aufgrund langfristiger Faktoren wie E-Commerce und Urbanisierung. Als spezialisierte Plattform, die sich aus einem vertikal integrierten Team von Investions- und Entwicklungsexperten zusammensetzt, verfügen wir über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei dem Aufbau großer Portfolien in diesen angebotsbeschränkten und stark fragmentierten Märkten, kommentierte Christian Jamison, Managing Partner von Valor. „Wir freuen uns darauf, unser Portfolio mit dieser beträchtlichen Kapitalbeteiligung in unserem jüngsten Joint Venture weiter auszubauen“, so Jamison abschließend.