Valor erweitert Last-Mile-Portfolio um 50 Mio. Euro-Invest

Valor Real Estate Partners hat ein 40.100 m² großes Industriegelände im Rahmen einer SLB-Transaktion erworben. Die Investition von rund 50 Millionen Euro ist die bisher größte des Unternehmens in Deutschland. Die Liegenschaft an der Marzahner Straße im Osten von Berlin wird nach Ablauf des Mietvertrags auf 25.000 m² erweitert.

.

Die Liegenschaft befindet sich in einem der begehrtesten Last-Mile Teilmärkte Berlins, die Innenstadt ist nur 14 Minuten entfernt und rund 1,9 Millionen Menschen können innerhalb einer 30-minütigen Fahrt erreicht werden. Valor hat das Objekt in der Marzahner Straße 19 von GEHE Pharma im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion erworben. Nach Ablauf des bestehenden Mietvertrags beabsichtigt Valor, eine umfassende Sanierung und Erweiterung des 22.000 m² großen Bestands. Die fertiggestellte ca. 25.000 m² große, hochfunktionale Immobilie wird sowohl für Single- als auch Multi-Tenant-Nutzer im Distributions- und 3PL-Bereich geeignet sein.



„Der urbane Berliner Logistik-Markt ist durch eine chronische Flächenknappheit und insbesondere durch einen Mangel an modernen und funktionalen Flächen geprägt. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass die Neubauentwicklung durch politische Richtlinien und steigende Baukosten weiter eingeschränkt bleibt. Die Nutzung unserer wachsenden Ankaufs- und Asset-Management-Fähigkeiten im Land ermöglicht es uns, das Ertragsprofil dieses Objekts erheblich zu verbessern und eine nachhaltige, flexible und zweckmäßige Lagerhalle zu liefern, die der wachsenden Nachfrage von Last-Mile-Betreibern gerecht wird.“, sagt Camila Malzkorn, Vice President bei Valor.



Die Transaktion wurde von Colliers im Namen des Verkäufers begleitet. Valor wurde von CMS Hasche Sigle (rechtlich) und Hollis Global (technisch/Umwelt) beraten.