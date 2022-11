Valon übernimmt PM für Sixpack Portfolio in Berlin

Valon hat zum 01.09.2022 das kaufmännische und technische Immobilienmanagement für sechs gemischt genutzte Gewerbehöfe in Berlin übernommen und damit sein Portfolio in der Hauptstadt ausgebaut. Das sogenannte Sixpack Portfolio umfasst insgesamt knapp 34.000 m² Mietfläche.

Der französische Finanzinvestor Eurazeo hatte die Objekte vor einigen Monaten für den Eurazeo European Real Estate II von der CPI Property Group erworben [wir berichteten]. Die Immobilien befinden sich in der Skalitzer Straße 97 und der Alexandrinenstraße 2-3 in Kreuzberg, in der Feurigstraße 54 in Schöneberg, in der Glasower Straße 60 in Neukölln sowie in der Saalmannstraße 7-9 in Reinickendorf. Die überwiegend als Büro- und Logistikflächen genutzten Immobilien beherbergen 138 Mieter. In den kommenden Jahren sollen umfangreiche Wertsteigerungsmaßnahmen an den Immobilien vorgenommen werden.