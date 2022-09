Vaillant mietet im Beos Park Wülfrath 32.000 m²

Beos Logistics hat die Units 3 bis 5 seines geplanten Gewerbe- und Logistikparks in Wülfrath, östlich von Düsseldorf, an die Vaillant Group vermietet. Noch vor Abschluss der Bauarbeiten kann der Investor-Developer die Vollvermietung des Logistikzentrums in Wülfrath vermelden. Die Vaillant Group mietet mehr als 32.000 m² der modernen Multi-User-Immobilie, die bis zum dritten Quartal 2023 fertiggestellt werden soll.

