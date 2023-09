Vaclav Matousek neuer CEO von HB Reavis Deutschland

Im Zuge der Neuausrichtung strukturiert HB Reavis seine Organisation neu: Die neu geschaffene Plattform HB Reavis Asset Management (REIT), die ein Vermögensportfolio von 2,3 Milliarden Euro verwaltet, wird zukünftig von Marcel Sedlak als CEO, Tomas Krajcir als CFO und Matus Liptak als COO geleitet. Darüber hinaus wird Vaclav Matousek als neuer CEO für das Deutschlandgeschäft ernannt.

.

Matousek verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im europäischen Immobilienmarkt und eine starke strategische Vision, die in seiner neuen Position dazu beitragen wird, die Umwandlung des Unternehmens zu einem dynamischen Asset-Management-Unternehmen zu begleiten.



Gleichzeitig gibt Robert Kubinsky, der bislang das Team in Deutschland leitete, seine Rolle auf. Während seiner zwölfjährigen Tätigkeit hat Robert Kubinsky in einer Reihe von Funktionsbereichen maßgeblich zum Erfolg von HB Reavis in Ungarn und später in Deutschland beigetragen.



Als neuer CEO der Projektentwicklung von HB Reavis wird Steven Skinner ernannt. Er blickt auf eine langjährige Bilanz als britischer CEO und seit 2022 als Vorstandsmitglied des Unternehmens zurück. Skinner ist bereit, das Unternehmen in die nächste Phase seiner Entwicklungsarbeit zu führen, die durch die Konzentration des Unternehmens auf ein einzigartiges Wertangebot von Arbeitsräumen an Top-Standorten gekennzeichnet ist. Vaclav Matousek wird weiterhin seine Position als Group Development Director ausführen und Steven Skinner als strategischer Partner zur Seite stehen.



Nach 14 Jahren engagierter Tätigkeit tritt Marian Herman von seiner Rolle als CEO der Gruppe und als Mitglied des Projektentwicklungsbereiches zurück – der Geschäftseinheit, die nun durch die Asset-Management-Abteilung des Unternehmens ergänzt wird. Marian wird bis Ende dieses Jahres dem Unternehmen erhalten bleiben.



In seiner sechsjährigen Amtszeit als CEO hat Herr Hermann maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Er ist dafür verantwortlich, dass das Unternehmen stabil wachsen konnte und sich zu einem der drei größten Büroprojektentwickler Europas entwickelt hat.



„Es war mir eine große Freude, unsere Teams aus hochtalentierten Experten zu unterstützen und das Unternehmen gemeinsam zu einem der größten Immobilienentwickler in Europa und einem führenden internationalen Anbieter von Büroflächen zu machen. Ich bin unendlich dankbar für die Chance, die mir unser Gründer in den zurückliegenden 14 Jahren gegeben hat, und für das kontinuierliche Vertrauen meiner Kollegen, unserer Mieter, Kunden, Geschäftspartner und vieler anderer Interessengruppen, die es HB Reavis ermöglicht haben, einige der bekanntesten Immobilien in europäischen Hauptstädten zu realisieren", sagte Marian Herman, scheidender CEO der Gruppe.



Peter Pecnik, der seit über 15 Jahren fester Bestandteil des Unternehmens ist, tritt in seiner Funktion als CFO der Unternehmensgruppe und Vorstandsmitglied der Projektentwicklung zurück. Mit seinem finanziellen Fachwissen hat Herr Pecnik maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Darüber hinaus war er für die Realisierung von vielen Projekten wie dem „Varso Place“ und „Forest“ in Warschau verantwortlich. Er wird ebenfalls bis Ende 2023 dem Unternehmen erhalten bleiben.