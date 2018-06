Die Segro Tochtergesellschaft Vailog hat in Saint-Quentin-Fallavier bei Lyon ein neues Distributionszentrum mit 46.000 m² Logistikfläche an Lidl übergeben. Ein Jahr nach Beginn der Arbeiten wird die moderne Logistikplattform nun täglich die 59 Lidl-Märkte in der Region Auvergne Rhône-Alpes bel

Fotos: Segro



[…]