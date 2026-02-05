UXCam verlegt Deutschland-Sitz nach Berlin-Prenzlauer Berg

UXCam zieht in Berlin um: Die deutsche Tochter des US-amerikanischen Softwareunternehmens verlegt ihren Sitz von Wedding nach Prenzlauer Berg. Aengevelt vermittelte rund 2.400 m² moderne Loft-Büroflächen in der Schönhauser Allee 149. Vermieter ist die BerlinPrime Group.

.

Im Rahmen von Standortoptimierungen und Flächenexpansion suchte die zur US-amerikanischen UXCam mit Hauptsitz in San Francisco gehörende UXCam GmbH einen neuen Standort für ihr Deutschland-Headquarter in Berlin. Die Wahl fiel auf eine moderne Loft-Bürofläche in dem Wohn- und Geschäftshaus Schönhauser Allee 149 in Prenzlauer Berg. Vermieter des Objekts mit einer Gesamtbürofläche von rund 2.400 m² ist die BerlinPrime Group, die mit dem Abschluss die Vollvermietung der Büroflächen erzielt. Mietbeginn ist im Frühjahr 2026.



„In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels ist eine Positionierung als attraktiver Arbeitgeber wichtig, um die richtigen neuen Kolleginnen und Kollegen insbesondere im Bereich Softwareentwicklung zu finden. Dazu zählen für uns attraktive und zeitgemäße Büroflächen und ein top Umfeld. Vor diesem Hintergrund suchten wir neue Räumlichkeiten in einem Szeneviertel, die sowohl von ihren Flächen als auch vom Standort her diese Voraussetzung erfüllen. Der uns von Aengevelt vermittelte Standort ist dafür ideal: Die modernen Büroflächen im Loft-Stil befinden sich in bester Kiez-Lage in Prenzlauer Berg mit einem lebendigen, kreativen Umfeld und bieten eine optimale Arbeitsatmosphäre“, beschreibt Silvanus Alt, Geschäftsführer der UXCam GmbH, die Faktoren für die Anmietungsentscheidung.