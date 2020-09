Uwe Eichner wechselt von GAG Immobilien zu Vivawest

Uwe Eichner

© GAG Immobilien AG

Nach fast 14 Jahren verlässt der Vorstandsvorsitzende Uwe Eichner die GAG Immobilien AG zum Jahresende und übernimmt zum 01.01.2021 den Vorsitz der Geschäftsführung bei Vivawest. „Der Verlust einer solch erfahrenen Führungspersönlichkeit schmerzt natürlich sehr“, kommentiert der GAG-Aufsichtsratsvorsitzende Jochen Ott den Wechsel. Dennoch wurde der Vertrag auf Eichners Wunsch hin vorzeitig und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Man wolle Eichner „keine Stein in den Weg legen“, so Ott weiter.

.

Uwe Eichner kam am 1. Februar 2007 zur GAG. Als Vorstandsmitglied übernahm er die Ressorts Finanzen und Personal, für die er auch heute noch zuständig ist. Seit Juni 2011 ist er Vorstandsvorsitzender von Kölns größter Vermieterin. Zuvor leitete er mehrere Wohnungsunternehmen im Ruhrgebiet, wohin er nun zurückkehrt.



Der Aufsichtsrat geht nun gemeinsam mit GAG-Vorstand Kathrin Möller die Nachfolgeregelung an. Kathrin Möller als Vorstand für die Bereiche Technik und Immobilienbewirtschaftung hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Mit der Suche nach einem Nachfolger für Uwe Eichner hat die GAG ein erfahrenes Personalberatungsbüro beauftragt.



Zum Jahresbeginn 2021 nimmt Uwe Eichner seine neue Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung von Vivawest in Gelsenkirchen auf. Claudia Goldenbeld, Sprecherin der Geschäftsführung, verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen.



Eichner ist Diplom-Ökonom und ein ausgezeichneter Kenner der Wohnungswirtschaft. Seit 2007 hat er zunächst als Vorstand und im Anschluss als Vorstandsvorsitzender die GAG Immobilien AG in Köln geführt. Zwischen Dezember 1999 und Januar 2007 war Eichner Geschäftsführer der Wohnbau Auguste Victoria GmbH sowie der Wohnbau Westfalen GmbH, beides Vorgängergesellschaften von Vivawest. Claudia Goldenbeld, seit 2013 in der Vivawest-Geschäftsführung und seit Oktober 2018 Sprecherin der Geschäftsführung, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30.11.2020.



„Vivawest hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Das Unternehmen schafft nicht nur mit seinem Neubauprogramm den dringend benötigten Wohnraum und ist der größte ganzheitliche Entwickler von Quartieren in NRW, es ist darüber hinaus ein sehr anerkannter Partner der Kommunen und des Landes. Claudia Goldenbeld hat daran einen maßgeblichen Anteil“, sagte die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bärbel Bergerhoff-Wodopia.



„Zugleich freue ich mich sehr, mit Uwe Eichner nicht nur einen ausgewiesenen Experten der Wohnungswirtschaft, sondern auch eine Führungspersönlichkeit für Vivawest gewonnen zu haben, die sowohl die Wurzeln als auch das nachhaltige Geschäftsmodell von Vivawest kennt. Ich bin sicher, dass die Erfolgsgeschichte von Vivawest in großer Kontinuität fortgeführt wird“, so die Aufsichtsratsvorsitzende abschließend.