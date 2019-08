pbb erzielt von Vorsteuerergebnis 117 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019

Mit einem Vorsteuerergebnis von 117 Mio. Euro hat die pbb Deutsche Pfandbriefbank ein gutes erstes Halbjahr 2019 hingelegt. Sie schließt damit operativ an das gute Vorsteuerergebnis des 1. Halbjahres 2018 von 122 Mio. Euro an. Mit Blick auf den guten Geschäftsverlauf des 1. Halbjahres 2019 hatte die pbb Ende Juni die Jahresprognose angehoben auf ein Vorsteuerergebnis am oberen Rand oder leicht über der Guidance von 170-190 Mio. Euro. Diese Prognose berücksichtigt die vollen Risikoaufwendungen gemäß Planung für das Jahr 2019.

Die positive Entwicklung der pbb im 1. Halbjahr 2019 war insbesondere auf das erneut höhere Zinsergebnis zurückzuführen: Die wichtigste Ertragskomponente stieg auf 229 Mio. Euro (6M18: 220 Mio. Euro). Gleichzeitig fielen per Saldo keine Risikoaufwendungen für das Kreditportfolio der Bank an (6M18: Auflösung von 8 Mio. Euro). Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich leicht auf 93 Mio. Euro (6M18: 88 Mio. Euro), weil die Bank verschiedene Digitalisierungsinitiativen und neue regulatorische Anforderungen umsetzt.



Beim Neugeschäft hat die pbb weiter zugelegt und verzeichnet für das 1. Halbjahr 2019 ein Volumen von 4,6 Mrd. Euro (6M18: 3,8 Mrd. Euro, jeweils inkl. Prolongationen länger 1 Jahr). Gesteigert hat die pbb im 2. Quartal auch die Bruttoneugeschäftsmarge in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Sie stieg gegenüber dem 1. Quartal, das durch einen hohen Anteil von Transaktionen mit noch konservativerem Risikoprofil geprägt war, auf größer 150 Basispunkte (BP) und bewegt sich damit auf dem Niveau der Durchschnittsmarge für das Gesamtjahr 2018. Für das 1. Halbjahr 2019 ergab sich somit eine durchschnittliche Bruttoneugeschäftsmarge größer 140 BP (6M18: >160 BP, 2018: ~155 BP). Der durchschnittliche Beleihungsauslauf sank im 1. Halbjahr weiter auf 57% (6M18: 59%).



„Unser Kerngeschäft entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Das Ergebnis fußt auf einem starken Zinsergebnis dank eines wachsenden strategischen Portfolios und gesunkener Kosten für die Refinanzierung unseres Kreditgeschäfts. Zudem mussten wir erneut keine Netto-Risikovorsorge bilden. Wir bleiben in einem unverändert äußerst schwierigen Marktumfeld verhalten positiv,“ wie der Vorstandsvorsitzende der pbb Andreas Arndt erklärte.



Die pbb kommt auch bei der Umsetzung ihrer strategischen Initiativen voran. Der Ausbau des US-Geschäfts läuft planmäßig. Dort deckt die pbb nun die 7 großen Gateway Cities ab und tätigt an der Ostküste auch Primärmarktgeschäft. Der Fokus der Digitalisierungsinitiativen liegt aktuell auf der gewerblichen Immobilienfinanzierung mit dem Ausbau eines bestehenden Kundenportals sowie auf der weiteren Etablierung der Plattform Capveriant für die Kommunalfinanzierung.



Neugeschäft und Portfolio

Das Volumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung betrug im 1. Halbjahr 4,4 Mrd. Euro, verglichen mit 3,6 Mrd. Euro im gleichen Vorjahreszeitraum (jeweils inkl. Prolongationen länger 1 Jahr). Positiv auf die Marge wirkte sich insbesondere der größere Anteil des US-Geschäfts aus, das im Halbjahr mit rund 15% zum Neugeschäft beitrug (3M19: 10%, 6M18: 13%). Hinzu kamen Entwicklungsfinanzierungen auf normalisiertem Niveau. Auch Kredite für Einzelhandelsimmobilien holten mit einem Anteil von 12% auf Halbjahressicht gegenüber dem 1. Quartal 2019 auf, blieben aber erwartungsgemäß und im Sinne der Risikosteuerung deutlich unter dem Niveau des 1. Halbjahres 2018 (3M19: 4%, 6M18: 19%).



In der öffentlichen Investitionsfinanzierung erzielte die pbb ein Neugeschäftsvolumen im Rahmen der Planung von 0,2 Mrd. Euro (6M18: 0,2 Mrd. Euro). Das Finanzierungsvolumen des strategischen Portfolios lag mit 34,1 Mrd. Euro spürbar über dem Wert zum Jahresende 2018 von 33,2 Mrd. Euro.



Dagegen macht das Portfolio der notleidenden Kredite jetzt nur noch 205 Mio. Euro aus nach 347 Mio. Euro per Ende 2018 (Ausweis in Exposure at Default). Hier konnte die pbb die Kredite ausbuchen, die über Credit Linked Notes (CLN) im Rahmen der Verbriefung Estate UK-3 (UK-3) abgesichert waren. Mit UK-3 hatte ein Vorgängerinstitut der pbb das Ausfallrisiko eines Portfolios von Immobiliendarlehen abgesichert. In der Folge kam es bei einem Darlehen zu einem Forderungsausfall. Der vom UK-3-Treuhänder bestellte Schiedsgutachter hatte Ende Juni festgestellt, dass die Zuweisung des ausfallbedingten Verlusts in voller Höhe von 113,8 Mio. britische Pfund (c. 121.1 Mio. Euro) an die CLN zulässig ist. Die pbb wird den Verlust zum nächstmöglichen Termin den CLN zuweisen, das ist der 20. September 2019.



Refinanzierung

Das neue langfristige Refinanzierungsvolumen erreichte im 1. Halbjahr 4,2 Mrd. Euro (6M18: 3,0 Mrd. Euro). Dabei legten die Emissionsvolumen sowohl bei Pfandbriefen als auch bei ungedeckten Anleihen zu. Naturgemäß überwogen Pfandbriefe mit einem Emissionsvolumen von 2,4 Mrd. Euro, davon 2,1 Mrd. Euro in Hypothekenpfandbriefen. Ungedeckte Emissionen trugen mit 1,8 Mrd. Euro bei; hier hat die pbb weiterhin fast ausschließlich sogenannte Senior Preferred Bonds emittiert. Diese verfügen aufgrund der Stellung in der Haftungskaskade über ein besseres Rating und entsprechend geringere Risikoaufschläge. Sowohl Pfandbriefe als auch ungedeckte Anleihen hat die pbb nicht nur in Euro, sondern auch in Fremdwährungen emittiert.



Die Ausgabeaufschläge bezogen auf den 3-Monats-Euribor-Zinssatz lagen im 1. Halbjahr 2019 zwar über dem Niveau der gleichen Vorjahresperiode, aber weiter unter dem Niveau der fälligen Papiere. Sie betrugen bei Hypothekenpfandbriefen 16 BP (6M18: -1 BP), bei öffentlichen Pfandbriefen 21 BP (6M18: 0 BP) und bei unbesicherten Emissionen 74 BP (6M18: 48 BP für Senior Non Preferred Bonds).