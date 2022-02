UTB bestellt Dr. Frank Nägele als 2. Geschäftsführer

Dr. Frank Nägele

Mit Dr. Frank Nägele begrüßt UTB-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Thomas Bestgen ab dem 1. März 2022 einen zweiten Geschäftsführer als Mitglied des vierköpfigen Führungsteams des Unternehmens. Der promovierte Politik- und Verwaltungswissenschaftler übernimmt die Bereiche Personal und Organisationsentwicklung, wird diese weiter ausbauen und UTB bei der Expansion in anderen Kommunen begleiten.

„Ich freue mich sehr, dass wir Dr. Frank Nägele für uns gewinnen konnten. Dank seiner großen Begeisterung und Kompetenz in komplexer Infrastrukturentwicklung und durch sein Know-how in digitalen, vernetzten Konzepten zur Erreichung der Klimaziele bereiten wir uns für die nächste Phase unseres Wachstums vor. Wir haben diverse eigene gemeinwohlorientierte Quartiersprojekte in der Pipeline, für die unsere Kapazitäten bisher nicht ausreichten. Diese wollen wir nun mit seiner Unterstützung schnellstens angehen.“, so Thomas Bestgen.



Von April 2018 bis Dezember 2021 gehörte Dr. Frank Nägele als Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung der Senatskanzlei im Senat von Berlin an. Zu seinen früheren Positionen zählten die des Staatssekretärs und Amtschefs im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und in gleicher Position im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie in Schleswig-Holstein. Für die SPD-Fraktion des Bundestages koordinierte er die Verkehrs-, Bau- und Stadtentwicklungspolitik. Zwischen 2010 und 2012 bekleidete er die Position des kaufmännischen Vorstandes der Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum. Ende der 1990er Jahre wechselte Nägele als Referatsleiter ins Bundeskanzleramt und koordinierte die Angelegenheiten der neuen Bundesländer. Ab 2005 wurde seine Zuständigkeit um neue Steuerungsinstrumente in der öffentlichen Verwaltung erweitert und er stieg zum stellvertretenden Leiter der Gruppe Finanzpolitik auf.