Usedom: Bonava plant 140 Wohnungen in Zirchow

Der Projektentwickler Bonava plant den Bau eines gemischten Wohn- und Ferienquartiers am Ortsrand von Zirchow auf Usedom. Auf einem knapp vier Hektar großen Areal südlich des Flughafens sollen bis 2023 insgesamt 10 Mehrfamilienhäuser mit Blick auf das Stettiner Haff entstehen. 140 Wohnungen wird das Quartier „Im Kiefernhain“ dann umfassen. Doch anders als so oft sollen hier nicht nur Feriengäste die Aussicht genießen.

.

„Gerade für kleine Familien und Paare aus der Region ist es unheimlich schwierig, eine passende Wohnung zu finden. Deshalb haben wir das Quartier bewusst so geplant, dass etwa 40 Prozent der Wohnungen als Hauptwohnsitz genutzt werden können“, erklärt Bonava-Projektleiterin Susann Weißflog.



Das Quartierskonzept umfasst insgesamt 10 Häuser mit je drei Etagen plus Dachgeschoss. Die geplanten Wohnungen bieten zwei oder drei Zimmer, rund 61 bis 117 m² Wohn- und Nutzfläche sowie jeweils einen Balkon oder eine Terrasse – zum Teil auch mit Gartenzugang. 54 Wohnungen werden barrierefrei gestaltet, alle weiteren sind bequem per Aufzug erreichbar. Highlight der Wohnungen wird der jeweils hauseigene Wellnessbereich mit gemeinschaftlicher Sauna und großer Sonnenterrasse im Dachgeschoss. Das Quartier selbst soll autofrei bleiben. Pkw-Parkplätze sind jedoch nur wenige Schritte entfernt entlang der Zufahrtstraßen vorgesehen. Im Erdgeschoss der Häuser sind zudem großzügige Stellflächen für Fahrräder eingeplant. Darüber hinaus ist für jede Wohnung noch ein zusätzlicher, separater Abstellraum auf der jeweiligen Etage vorgesehen.



„Mit ein wenig Glück können wir noch in diesem Jahr die Bauarbeiten starten. Schon Ende 2019 werden dann die ersten Feriengäste einziehen. 2023 soll alles fertig sein“, skizziert Susann Weißflog den Zeitplan und verrät: „Die Vermarktung der ersten 28 Ferienwohnungen hat schon am Wochenende begonnen. Die Eigentumswohnungen gehen etwas später in den Verkauf.“



Für Bonava ist es nicht das einzige Bauvorhaben in Zirchow. Nur etwa hundert Meter Luftlinie vom Quartier „Im Kiefernhain“ entfernt laufen derzeit die Arbeiten für weitere 15 reetgedeckte Ferienhäuser.