Nur noch vakante Einheiten
US-Techkonzern Stem zieht ins Loft-Gebäude des Shed
Die Klingsöhr Unternehmensgruppe hat 400 m² Bürofläche im Shed in Berlin-Neukölln an Stem vermietet. Der US-Konzern für KI-gestützte Energielösungen bezieht im Sommer 2025 maßgeschneiderte New-Work-Büros im Loft-Gebäude. Damit sind im Loft nur noch zwei Mietflächen verfügbar.
„Mit Stem haben wir ein weiteres global agierendes Unternehmen für das Shed gewonnen. Dies zeigt erneut die Attraktivität des Shed und des Standortes Neukölln“, sagt Stefan Klingsöhr, geschäftsführender Gesellschafter der Klingsöhr-Gruppe. „Für das SHED dürften wir nun schon bald die Vollvermietung darstellen können“, so Klingsöhr weiter.
Im März 2024 ist bereits das Hamburger Clean-Tech-Start-up 1Komma5° Mieter im Loft-Gebäude geworden. Das Unternehmen ist ebenfalls auf CO²-neutrale Energiesysteme spezialisiert, konzentriert seine Geschäftstätigkeiten im Gegensatz zu Stem jedoch eher auf Privathaushalte in Europa. Der weltweit agierende Dienstleister für Kundenkommunikation Foundever hatte Ende 2024 sogar seinen Hauptsitz aus Düsseldorf nach Berlin-Neukölln in das Shed verlegt.