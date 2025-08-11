US-Techkonzern Stem zieht ins Loft-Gebäude des Shed

Die Klingsöhr Unternehmensgruppe hat 400 m² Bürofläche im Shed in Berlin-Neukölln an Stem vermietet. Der US-Konzern für KI-gestützte Energielösungen bezieht im Sommer 2025 maßgeschneiderte New-Work-Büros im Loft-Gebäude. Damit sind im Loft nur noch zwei Mietflächen verfügbar.

