US-Investor will 200-Millionen-Euro-PPP-Projekt in Hagen initiieren

Definitiv ist noch gar nichts, aber nach übereinstimmenden Medienberichten könnte die nordrhein-westfälische Stadt Hagen (südöstliche Grenze des Ruhrgebiets) Ankerplatz einer 200 Millionen Euro schweren US-Investition werden. Kolportiert wird, dass es sich bei dem Initiator um einen Miteigentümer des weltweit führenden Batterie-Unternehmen „Hurry Energy“ handelt, der - durchaus artverwandt - das Areal der ehemaligen Akku-Fabrik Varta in Wehringhausen, die sogenannte „Varta-Insel“, einschließlich der ehemaligen Verwaltungsgebäude komplett neu planen möchte.

.

Die Lokalzeitungen berichten bereits von einem ehrgeizigen Public Private Partnership (PPP)-Unterfangen, dessen Herzstück ein großzügigen Konferenz- und Tagungscenter bilden soll, an das ein 200-Betten-Hotel sowie eine Multifunktionshalle angedockt wird. Die Halle könnte bevorzugt für den Basketballsport genutzt werden - den die Amerikaner lieben und den auch der in Hagen verortete Deutsche Basketballbund repräsentiert. Eine europäische Akademie für den „Korbsport“ steht ebenfalls im Raum.



Den „Public“-Teil des Projekts sollen zwei Museen bestreiten: Ein vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gemanagtes Martin-Luther-Museum, das sich der Geschichte und Dokumentation aller christlichen Religionen auf der Nordhalbkugel verschreiben soll. Und schließlich könnte das künftige (aktuell zu erweiternde) Stadtmuseum einen Platz auf dem ins Visier genommen Areal beziehen. Selbst der Standort des geplanten Parkhauses ist bereits ausgemacht: Auf dem ehemaligen Schlachthof/Mark-E-Gelände. Zufahrt über die Minervastraße, Ausfahrt an der Rehstraße. Aber wohlgemerkt: Definitiv ist bis dato nur der Jubel des Bürgermeisters.