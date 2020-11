US-amerikanischer Investor erwirbt Gewerbepark in Langenfeld

Ein US-amerikanischer institutioneller Investor hat einen gepflegten und komplett an bonitätsstarke Unternehmen aus den Branchen Handel, Pharma, Fitness und Kleingewerbetreibende vermieteten Gewerbepark in Langenfeld von einer Privatperson erworben. Das 16.000 m² umfassende Gewerbeareal befindet sich in der Bahnhofstraße 41 und bietet seinen Nutzern ca. 8.250 m² Hallen- und Kleinlagerflächen, ca. 700 m² Büro- und Sozialflächen sowie rund 1.400 m² vermietbarer Freifläche.

.