Unibail-Rodamco-Westfield kündigt die internationale Ausweitung des Westfield Grand Prix in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland und Österreich an. Der Wettbewerb, der 2007 in Frankreich ins Leben gerufen wurde, um die vielversprechendsten und innovativsten Einzelhandelskonzepte zu finden, wird sich nun auf nachhaltige Unternehmen konzentrieren.

