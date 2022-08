URW weitet Energieeinsparziele aus

Bereits seit 2015 konnte Unibail-Rodamco-Westfield (URW) im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie „Better Places 2030“ die Energieintensität an den Standorten in Europa bereits dauerhaft um 17 Prozent senken. In diesem Jahr wird die Gruppe ihre Energieintensität in ganz Europa vorübergehend um mindestens weitere 15 Prozent senken.

.

Angesichts der europäischen Energiekrise möchte das Unternehmen damit die Bemühungen der Regierungen und des Privatsektors unterstützen. In Deutschland und Österreich hat URW durch verschiedene Maßnahmen und kurzfristige Initiativen bereits seit Anfang 2022 ein Einsparpotenzial von mehr als zehn Prozent anvisiert.



„Wir sind entschlossen, nun ebenso die kollektiven Bemühungen anlässlich der europäischen Energiekrise zu unterstützen und auch die vielen Unternehmen zu fördern, die in unseren Centern tätig sind“, sagt Andreas Hohlmann, Managing Director Austria & Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield.



So werden in sämtlichen von URW betriebenen Shopping-Centern in Deutschland beispielsweise folgende Maßnahmen umgesetzt:



Beleuchtung

• Die Parkhausbeleuchtung wird auf das notwendige Maß reduziert

• Außenbeleuchtung und Außenwerbeanlagen werden im Sommer ausgeschaltet; ab Herbst werden sie nur noch dämmerungsabhängig und mit verkürzter Laufzeit eingeschaltet

• Die allgemeine Beleuchtung in den Centern wird reduziert – insbesondere während der Schließzeiten



Klimatisierung, Heizung, Sanitär

• In Abhängigkeit von der Außentemperatur werden – zusätzlich zur Gebäudeleittechnik – Lüftung, Heizung und Kühlung manuell geregelt

• Reduktion der Kühlleistung – vor allem in nicht genutzten Bereichen

• Späteres Einschalten und früheres Ausschalten der Kältemaschinen und Lüftungsanlagen

• Absenkung der Solltemperatur im Winter

• Absenkung der Warmwasserheizung



Rolltreppen und Aufzüge

• Rolltreppenbetrieb wird so kurz wie möglich gehalten

• Spätestens 20 Minuten nach Ladenschluss werden die Rolltreppen außer Betrieb genommen



URW hat auch seine Mietpartner aufgefordert, ähnliche Maßnahmen auf ihren Mietflächen zu ergreifen. Der sichere und reibungslose Betrieb der Center wird durch die Anpassungen nicht beeinträchtigt.



Better Places 2030: ökologische und soziale Verantwortungsübernahme

Das Unternehmen ist sich der wichtigen Rolle bewusst, die seine Geschäftsaktivitäten bereits jetzt für die Umwelt spielen und ist auf dem besten Weg, die Verpflichtungen seiner Better Places 2030-Strategie zu erfüllen. Dazu gehören die dauerhafte Senkung der gesamten Energieintensität um 30 Prozent und der Beitrag zur globalen Kohlenstoffneutralität durch die Verringerung des CO2-Fußabdrucks um 50 Prozent bis zum Jahr 2030.