URW holt Sports Club ins Westfield Hamburg-Überseequartier

Mit der regional verankerten Marke Sports Club hat Unibail-Rodamco-Westfield Germany nun einen exklusiven Partner für das Flagship-Fitness-Angebot an Bord geholt. Mit Blick auf den gesellschaftlichen Trend-Bereich rund um sportliche Aktivität, Well-being und Gesundheit soll das Westfield Hamburg-Überseequartier durch medizinische Dienstleistungen und Arztpraxen zusätzlich an Profil gewinnen.

.