UrbanMusix erÃ¶ffnet neues Musikkonzept auf 1.400 mÂ² in KÃ¶ln-Nippes

Im KÃ¶lner Stadtteil Nippes hat das neue Musikkonzept UrbanMusix erÃ¶ffnet. In der GeldernstraÃŸe 35-37 mietet der Anbieter insgesamt 1.400 mÂ², darunter 1.100 mÂ² in einem BÃ¼ro- sowie rund 300 mÂ² in einem zugehÃ¶rigen WohngebÃ¤ude.

UrbanMusix vermietet dort stunden- und tageweise schallisolierte Kabinen und RÃ¤ume sowie Musikinstrumente und Technik an Kreative unter, die diese beispielsweise zum Proben, fÃ¼r Audio- und Videoaufnahmen oder zum Streamen nutzen kÃ¶nnen. Zudem stehen zusÃ¤tzliche Gemeinschafts- und KÃ¼chenflÃ¤chen zur VerfÃ¼gung. EigentÃ¼mer des viergeschossigen GebÃ¤udes ist ein privater Investor. JLL hat den Mieter und den EigentÃ¼mer beraten und die Anmietung vermittelt.