Urban Sports Club mietet vollständiges Bürogebäude in Berlin-Mitte

Die Urban Sports GmbH hat in der Michaelkirchstraße 20 in Berlin, einen ca. 4.100 m² umfassenden Büroneubau vollständig angemietet. Das Berliner Start-up, das nach eigenen Angaben bereits mehrere hundert Mitarbeiter in der Stadt beschäftigt, ist mittlerweile auch in vier weiteren europäischen Ländern im Bereich Fitness, Sport und Wellness tätig. Das Unternehmen verlagert mit dieser Anmietung seine Zentrale von Alt-Moabit in das stark wachsende, gemischt genutzte Stadtquartier in Berlin-Mitte. Der Umzug erfolgt nach Fertigstellung des Gebäudes und Ausbau der Flächen im September 2019. Das Bürogebäude ist Teil des Wohn- und Geschäftskomplexes „Spreeconnection“. Vermieter ist der Projektentwickler SpreeArea GmbH. JLL hat den Vermieter im Rahmen eines exklusiven Alleinvermietungsauftrags beraten. Für die Urban Sports GmbH beratend tätig war DIMP - Die Immobilienpartner Berlin GmbH.

