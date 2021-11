Urban Progress feiert Grundsteinlegung in Gröbenzell

Es geht voran in der Ortsmitte: Mit der Grundsteinlegung am 24. November 2021 geht es bei dem prominent gelegenen Wohnbauprojekt Zuhause am Park – Neue Mitte Gröbenzell „ab sofort nur noch bergauf“, wie Matthias Ottmann, Geschäftsführer von Urban Progress, anlässlich der laufenden Betonage der Bodenplatte feststellt. Die Grundsteinlegung des Wohnhauses im Herzen Gröbenzells gilt als wertvoller Impuls für die weitere Entwicklung des Umfelds.

