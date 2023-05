Urban Partners hat 3,65 Mrd. Euro für Investitionen ihres nordeuropäischen Immobiliengeschäfts NREP eingeworben. Der ValueAdd-Fonds NSF V stieß in einem schwierigen globalen Immobilienmarktumfeld auf eine beispiellose Investorennachfrage. Die Hauptgründe sind die erprobte Investitionsstrategie, die starke Pipeline an Projekten, der geographische Fokus auf Nordeuropa sowie der ehrgeizige Anspruch, Immobilien in Städten

[…]