Urban Outfitters mietet in der Leipziger Innenstadt

Urban Outfitters wird neuer Mieter im Concentra-Haus in der Leipziger Top-Lage Petersstraße 26. Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ist die ca. 1.000 m² umfassende Verkaufsfläche langfristig an den internationalen Einzelhändler vermietet. Vermieter ist Savills IM, die die Immobilie in 2015 erworben hat. Dies ist die erste Filiale von Urban Outfitters in Leipzig und die elfte in Deutschland. Bei der Vermietung waren Storescouts auf Vermieterseite und McDevitt auf Mieterseite vermittelnd tätig.

.