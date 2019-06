Urban Outfitters eröffnet größten Deutschland-Store auf der Kaufinger

Das US-amerikanische Lifestyle-Label Urban Outfitters wird seinen Münchener Standort verlegen: Rund 2.500 m² Einzelhandelsfläche, davon 1.350 m² Verkaufsfläche, mietete das Unternehmen in der Kaufingerstraße 24. Aktueller Mieter ist noch der Textilfilialist H&M, der zu Beginn des Jahres überraschend die Schließung der Filialen in der Kaufinger sowie in der Neuhauser Straße angekündigt hatte. Für Urban Outfitters wird dieser Store der bisher größte des Unternehmens in Deutschland. Urban Outfitters und der Eigentümer wurden bei der Transaktion gemeinsam von BNP Paribas Real Estate und McDevitt aus den Niederlanden beraten. Die Eröffnung der zwölften Filiale ist für den Frühsommer 2020 geplant. Vorher geht noch die erst im Januar angekündigte Filiale im Leipziger Concentra-Haus an den Start [Urban Outfitters mietet in der Leipziger Innenstadt].

In Münchens Top-Lage wird neben Urban Outfitters zudem der Coworking-Anbieter Unicorn Workspaces auf rund 1.170 m² ab Januar 2020 im Gebäude auf der Kaufingerstraße einziehen. Dies hatte das Unternehmen kürzlich bekannt gegeben [Unicorn Workspaces eröffnet in Potsdam und in der Münchner Kaufinger].



Neben dem prominenten Zuwachs auf der Kaufinger gibt es auch einen Neuzugang in der Top-Lage Sendlinger Straße. Der französische Sportartikelhändler Salomon hat einen Store in der Sendlinger Straße 19 mit rund 500 m² Einzelhandelsfläche angemietet und plant eine Eröffnung im zweiten Quartal. Vermieter des Geschäftshauses in der Altstadt ist ein privater Eigentümer.